Coronavirus: una persona anziana con sintomatologia ricoverata in isolamento.

Il punto sul covid-19 a San Marino. Da ieri si trova in isolamento all'Ospedale di Stato una persona anziana, per un quadro di polmonite. Rispetto al 31 agosto, si registra dunque un nuovo caso di infezione da virus Sars-CoV-2. Tra i casi positivi - segnala l'Istituto di Sicurezza sociale - c'è anche un altro paziente con una sintomatologia, seguito a domicilio dal proprio medico curante. Le quarantene attive sono in totale 19.

I casi totali in Repubblica sono 716 (+1) di cui: 14 i positivi attivi, 42 deceduti e 660 i guariti. R

Dalla Direzione Sanitaria resta l'invito, qualora insorgessero febbre o sintomi respiratori, a non recarsi in Pronto Soccorso, ma contattare il proprio medico curante o la guardia medica.



