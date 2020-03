Coronvirus: 36 casi, 10 in più. Sul decreto italiano: "i lavoratori potranno muoversi"

L'ultimo aggiornamento sull'emergenza porta a 36 il totale delle persone positive al virus in Repubblica, 10 in più rispetto a ieri. 25 i ricoverati in ospedale (7 femmine e 18 uomini). Cinque di loro si trovano in terapia intensiva: una donna e quattro uomini. 20 i pazienti ricoverati nella nuova ala di isolamento (6 femmine e 14 maschi). 11 sono in isolamento presso la loro abitazione.

Nessun cittadino è ricoverato presso altri ospedali. “Non era affatto scontato”, ha puntualizzato. Il Sistema Sanitario sammarinese, si sta insomma rimodulando in continuazione per rispondere alla sfida del coronavirus. Da qui l'invito a fare squadra. Non c'è solo il personale dell'ISS – ha affermato il Direttore dell'Authority –, siamo in 30.000 contro il virus; e nessuno sarà lasciato indietro. Infine il dato dei tamponi. 77 quelli effettuati; ben 37 le positività riscontrate; mentre 11 sono in attesa di risposta. 121 le quarantene attive.

In conferenza stampa anche i Segretari di Stato alla Sanità, agli Esteri e agli Interi che sono intervenuti in merito al decreto italiano emesso nella notte.



“Sono ammessi gli spostamenti per motivi di lavoro o sanitari” – sottolinea subito il Segretario Ciavatta. “Ci siamo attivati subito affinché ci fosse un corridoio che tenesse conto della nostra peculiarità di essere inseriti in un territorio definito di zona rossa”.

Non una chiusura totale degli spostamenti dunque.

Il decreto introduce misure di mitigazione dei rischi – puntualizza il segretario Beccari che ha ribadito il costante contatto con l’Italia sia attraverso l’Ambasciatore che al ministro Di Maio-. Misure alle quali anche noi ci adegueremo, ma che non sanciscono il blocco di attività economiche e lavorative. Non si chiudono aziende e fabbriche, ma sarà necessario adottare misure per avere meno persone insieme, come l’incentivazione del lavoro a distanza, e l’utilizzo di congedi e ferie.

Si valuta quali servizi siano necessari e quali si possono rimandare – gli fa eco il segretario Tonnini che porta la vicinanza del Congresso a tutti i malati, e persone in quarantena e agli operatori sanitari che operano in prima linea.

Sottolineata da parte di tutti l’importanza che il singolo cittadino riveste in questo momento: i comportamenti di ciascuno devono essere volti alla limitazione del rischio di contagio. Inutile fare le ordinanze se non vengono rispettate, ribadiscono.

Tanto più si tentenna, tanto più si allontana l’orizzonte temporale dell’emergenza.

Inutile fare assembramenti di persone fuori dai supermercati. Non è mai stata messa in discussione la fornitura delle merci- puntualizza Beccari. Questa non è una criticità: è molto peggio stare in fila vicini.

Nel pomeriggio ci saranno incontri con associazioni di categoria, sindacati e capigruppo per creare un decreto ad hoc sulla realtà sammarinese.









