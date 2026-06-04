Corpi di Polizia: in arrivo il nuovo bando di reclutamento, verso gli standard europei

Più che un bando, è un vero e proprio progetto di ridefinizione degli standard di arruolamento di militari e agenti quello a cui stanno lavorando istituzioni e tecnici. A spiegarlo è il segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi che, insieme agli esperti e ai diversi dipartimenti e istituzioni coinvolte, sta predisponendo il nuovo bando in arrivo che interesserà Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile. La pubblicazione, probabilmente, tra 15 giorni, sul sito Gov.sm.

Si sta approfondendo la materia su più fronti. In primis, spiega Belluzzi, è necessario “riorganizzare e adeguare i bandi ai requisiti delle forze di polizia europee”. Una necessità, quest'ultima, emersa anche da una relazione della Commissione antimafia. Poi c'è il capitolo parametri: non si terrà conto solo di altezza, peso e altre caratteristiche. I militari e gli agenti dovranno, piuttosto, essere capaci di superare una serie di prove fisiche. E dovranno avere il porto d'armi già prima di raggiungere l'idoneità.

L'emissione del corso-concorso pubblico della durata di 60 ore è stato annunciato con una delibera del Congresso dello scorso 19 maggio. Ancora presto per conoscere il numero di candidature e di posti, ma l'iniziativa arriva anche su impulso dei comandanti dei corpi di polizia. “Ci sono già posizioni scoperte”, spiega il segretario agli Interni. E a questo si lega il discorso dei pensionamenti e del turn-over. “Dobbiamo dotare le forze dell'ordine – conclude – di un adeguato organico”.







