SEGRETERIA ISTRUZIONE “Corpo che suona, cuore che ascolta, mente che crea": la formazione per Nidi e Infanzia Tra emozione, consenso e musica si è conclusa una settimana speciale

Si è conclusa una settimana speciale di formazione per il personale educativo dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia sammarinesi. Protagoniste, quasi 200 tra educatrici e insegnanti, coinvolte in un percorso esperienziale dal titolo "Corpo che suona, cuore che ascolta, mente che crea". L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento Istruzione e Cultura, la Direzione Scolastica, il Team del Ben-essere Scolastico e il Dipartimento Musicagiocando dell'Istituto Musicale Sammarinese. Al centro della formazione, il corpo e la musica come strumenti di apprendimento. Guidate dalla psicologa scolastica Rosita Guidi, le insegnanti hanno lavorato su temi delicati: il consenso, il contatto fisico, dall'abbraccio alla gestione dello spazio personale. La musica, in particolare, si è rivelata una chiave d'accesso privilegiata per suscitare risposte emotive ma anche imparare a riconoscerle, canalizzarle nel contesto educativo.

Sfida educativa come educazione all' affettività e nella costruzione di relazioni sane e rispettose. Questa l'esigenza messa in luce dalla Segreteria che ribadisce l'interesse delle Istituzioni nell'investire su una formazione continua che metta al centro la persona. Obiettivo: non solo offrire strumenti pratici agli insegnanti, ma anche potenziare costantemente gli organismi che affianchino docenti e famiglie nel sostegno emotivo di bambini e ragazzi.

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