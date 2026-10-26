Corpo elettorale, aggiornate le liste: 39.191 iscritti, 15.576 all'estero

Nuova riunione della Commissione Elettorale presso gli uffici dello Stato Civile, alla presenza del Segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi. Numerosi i temi sul tavolo, a partire dalla consueta revisione delle liste degli aventi diritto di voto: dall’ultimo aggiornamento ci sono state 17 nuove iscrizioni - principalmente per acquisto di cittadinanza - e 250 cancellazioni di cui 235 per decesso. Il corpo elettorale al 26 ottobre è così composto da 39.191 persone: 18.067 maschi e 21.124 femmine. Gli elettori residenti in territorio sono 23.612, all’estero 15.576.

Tra gli altri argomenti trattati, approvata una proposta per redistribuire e bilanciare gli elettori tra i tre seggi del Castello di Domagnano, dove è previsto un cospicuo aumento di iscritti: verrà così assicurato il rispetto della norma che prevede un limite di 900 elettori per ogni sezione interna. È stata poi stabilita la riattivazione del gruppo di lavoro per l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi di voto. Avrà come obiettivo quello di operare su due direttrici: all’interno del territorio, valutare soluzioni di semplificazione come i totem nei seggi; per i cittadini all'estero, studiare le possibilità di introduzione del voto informatizzato. Un’eventualità però che richiederà analisi complesse, data la necessità di proteggere la massima sicurezza dei dati ed evitare i rischi di interferenze.

Tra le comunicazioni, è stato dato atto del deposito all’Ufficio Marchi e Brevetti di un simbolo per il Partito Socialista: l’ufficio elettorale trasmetterà a quello competente una scheda delle votazioni del 2024 per le eventuali verifiche in tema di confondibilità. Infine, il segretario Belluzzi ha comunicato che a breve sarà convocata un’audizione in Commissione I in merito alle nuove modalità di allestimento dei seggi all’interno delle scuole, dopo l’accoglimento della relativa Istanza d’Arengo.







