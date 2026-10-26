COMMISSIONE ELETTORALE Corpo elettorale, aggiornate le liste: 39.191 iscritti, 15.576 all'estero Nella riunione trattato anche il tema della digitalizzazione dei processi di voto

Nuova riunione della Commissione Elettorale presso gli uffici dello Stato Civile, alla presenza del Segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi. Numerosi i temi sul tavolo, a partire dalla consueta revisione delle liste degli aventi diritto di voto: dall’ultimo aggiornamento ci sono state 17 nuove iscrizioni - principalmente per acquisto di cittadinanza - e 250 cancellazioni di cui 235 per decesso. Il corpo elettorale al 26 ottobre è così composto da 39.191 persone: 18.067 maschi e 21.124 femmine. Gli elettori residenti in territorio sono 23.612, all’estero 15.576.

Tra gli altri argomenti trattati, approvata una proposta per redistribuire e bilanciare gli elettori tra i tre seggi del Castello di Domagnano, dove è previsto un cospicuo aumento di iscritti: verrà così assicurato il rispetto della norma che prevede un limite di 900 elettori per ogni sezione interna. È stata poi stabilita la riattivazione del gruppo di lavoro per l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi di voto. Avrà come obiettivo quello di operare su due direttrici: all’interno del territorio, valutare soluzioni di semplificazione come i totem nei seggi; per i cittadini all'estero, studiare le possibilità di introduzione del voto informatizzato. Un’eventualità però che richiederà analisi complesse, data la necessità di proteggere la massima sicurezza dei dati ed evitare i rischi di interferenze.

Tra le comunicazioni, è stato dato atto del deposito all’Ufficio Marchi e Brevetti di un simbolo per il Partito Socialista: l’ufficio elettorale trasmetterà a quello competente una scheda delle votazioni del 2024 per le eventuali verifiche in tema di confondibilità. Infine, il segretario Belluzzi ha comunicato che a breve sarà convocata un’audizione in Commissione I in merito alle nuove modalità di allestimento dei seggi all’interno delle scuole, dopo l’accoglimento della relativa Istanza d’Arengo.

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