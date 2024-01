COMMISSIONE ELETTORALE Corpo elettorale: per la prima volta superata la soglia dei 38mila; vicini al 40% gli 'esteri' Più femmine che maschi e tra gli 'esteri' i più numerosi vivono in Argentina

Fioccano le ipotesi ma nessuna data certa per le prossime elezioni politiche a San Marino, se non che si terranno sicuramente nel 2024, per la scadenza della legislatura. Dall'ultimo aggiornamento del corpo elettorale si conferma una maggioranza di elettrici donne, rispetto agli elettori uomini, mentre il numero degli 'esteri' si avvicina al 40% del totale.

Ad oggi il corpo elettorale ha raggiunto quota 38.698 di cui 20.909 femmine e 17.789 maschi. Rispetto all'ultimo aggiornamento di novembre i nuovi elettori sono 1.043, a fronte di 94 cancellazioni. Gli elettori interni sono complessivamente 23.605, di cui 12.289 femmine e 11.316 uomini. Gli esteri hanno raggiunto quota 15.093, di cui 8.620 femmine e 6.473 maschi. Tra gli elettori esteri i più numerosi sono quelli residenti in Argentina.

