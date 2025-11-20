Correnti artiche sulla Romagna, attesi in collina i primi fiocchi di neve della stagione

Arriverà nelle prossime ore sulla Romagna la perturbazione di origine artica che ha già colpito il nord Italia. Con essa sono attesi i primi fiocchi di neve della stagione sulle colline, compreso il Monte Titano. Le previsioni indicano che dal pomeriggio di giovedì 20 novembre è atteso un graduale aumento della nuvolosità sulle zone occidentali della regione, mentre la Romagna dovrebbe registrare schiarite.

La situazione dovrebbe cambiare venerdì 21, quando sono previsti piovaschi sulle zone appenniniche che potrebbero diventare nevicate sui rilievi oltre i 700/900m già dal mattino. Sabato le condizioni andranno lentamente migliorando nel corso della giornata, con ultime piogge al mattino o deboli nevicate fino a quote collinari e graduali schiarite in avanzamento da ovest.

Domenica è prevista una giornata inizialmente soleggiata, fredda al mattino con possibili gelate in pianura, mentre tra il pomeriggio e la sera una perturbazione in arrivo dalla Francia potrebbe dar luogo a qualche pioggia o nevicata fino a quote collinari.











