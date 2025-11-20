METEO Correnti artiche sulla Romagna, attesi in collina i primi fiocchi di neve della stagione Da domani è previsto l'arrivo di una perturbazione sulla riviera adriatica. Dalla Protezione Civile allerta meteo gialla

Correnti artiche sulla Romagna, attesi in collina i primi fiocchi di neve della stagione.

Arriverà nelle prossime ore sulla Romagna la perturbazione di origine artica che ha già colpito il nord Italia. Con essa sono attesi i primi fiocchi di neve della stagione sulle colline, compreso il Monte Titano. Le previsioni indicano che dal pomeriggio di giovedì 20 novembre è atteso un graduale aumento della nuvolosità sulle zone occidentali della regione, mentre la Romagna dovrebbe registrare schiarite.

La situazione dovrebbe cambiare venerdì 21, quando sono previsti piovaschi sulle zone appenniniche che potrebbero diventare nevicate sui rilievi oltre i 700/900m già dal mattino. Sabato le condizioni andranno lentamente migliorando nel corso della giornata, con ultime piogge al mattino o deboli nevicate fino a quote collinari e graduali schiarite in avanzamento da ovest.

Domenica è prevista una giornata inizialmente soleggiata, fredda al mattino con possibili gelate in pianura, mentre tra il pomeriggio e la sera una perturbazione in arrivo dalla Francia potrebbe dar luogo a qualche pioggia o nevicata fino a quote collinari.

Per la giornata di venerdì 21 novembre, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla. Per le aree dell'appennino reggiano e modenese l'allerta è per neve. Per la bassa Romagna a preoccupare sono criticità idrogeologica e vento. "Sono previste precipitazioni intense - scrivono gli esperti - anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sulla fascia costiera, che potranno generare localizzati allagamenti in aree urbane. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica e costiera. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato, per cui non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione dei litorali".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: