GUERRA RUSSO-UCRAINA Corruzione ed arruolamenti forzati. Volontario di pace parla dei problemi del “fronte interno” ucraino Ma rispetto alla situazione in Russia – rimarca – vi è propensione nell'esprimere dissenso. Seconda parte dell'intervista ad Alberto Capannini, di Operazione Colomba, attiva a sostegno della popolazione di Kherson

Da una parte la testimonianza dei continui bombardamenti russi su Kherson – anche nelle scorse ore -, che rendono impossibile la vita dei civili rimasti nella città sul Dnipro. Ma Alberto Capannini, di Operazione Colomba, parla anche di questioni relativamente poco trattate dai media occidentali. Come il fenomeno degli “arruolamenti forzati” da parte di autorità ucraine. “C'è la TZK – spiega -, questa commissione che è in quasi tutti i checkpoint presenti, che arruola le persone contro la loro volontà, facendo anche firme, falsificando firme, documenti. Recentemente un nostro amico è stato arruolato, qualche mese fa un altro nostro amico forzatamente. E quello che è stato arruolato otto mesi fa si è rifiutato di fare il servizio militare, di fare anche il training, si è dichiarato obiettore di coscienza e poi è stato mandato al fronte. Praticamente la minaccia era o ti arruoli, oppure muori, oppure paghi. Paghi il tuo comandante, che è sensibile a questo argomento. E se paghi trovi un modo di non fartelo fare per alcuni mesi; è sempre temporanea, la salvezza. Quindi questa persona si è rifiutata di pagare, è scappato e in questo momento è in fuga”. Secondo il volontario del corpo di pace della Papa Giovanni XXIII tante persone – fra i 25 e i 60 anni, dunque in età di arruolamento – sarebbero in questa situazione. “Chi non vuole andare a fare il militare, a combattere, a morire, o ammazzare, sta nascosto in casa e non esce di casa perché per il momento non possono entrare in casa quelli della commissione”. A fare questa distinzione tra “fronte esterno” e “fronte interno” - spiega Capannini – è stata la comunità evangelica che ospita l'Operazione Colomba. Sullo sfondo – è stato riferito – una “fortissima corruzione”. Come parrebbero dimostrare le indagini in corso a Kiev, con relative turbolenze in seno all'establishment. A livello di opinione pubblica, però – secondo Capannini -, vi sarebbe una differenza sostanziale, rispetto alla situazione in Russia. “Da parte ucraina – osserva -, le persone che conosco io sono chiarissimamente critiche verso il loro governo; non accettano questa corruzione, sono pronti a cambiare governo nel caso, come adesso si è dimostrato con i fatti, che la corruzione l'ha disgregato. Mentre dall'altra parte c'è questo consenso; dato sia dal consenso sia dalla violenza bruta, che uccide chi prova a esprimere una voce diversa”.

Nel servizio l'intervista ad Alberto Capannini (volontario Operazione Colomba)

