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Corsa al prezzo fisso ed è allerta temporali

Dall’allerta caldo al rischio maltempo. A San Marino l'Azienda Servizi pubblici lancia un doppio appello

di Serena Santoli
21 lug 2026
L'intervista a Marcello Forcellini, Direttore generale AASS
L'intervista a Marcello Forcellini, Direttore generale AASS

Uso consapevole dell’acqua, il bene più prezioso. È la raccomandazione che arriva dall’Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici di San Marino in questi giorni di caldo record: la situazione idrica resta sotto costante monitoraggio, contrassegnata da un bollino giallo che invita alla prudenza. Un'attenzione al portafoglio che passa anche dalle bollette energetiche: con i prezzi di luce e gas indicizzati al mercato italiano, c'è tempo solo fino a fine mese per bloccare le tariffe fisse per un anno al riparo dalle oscillazioni delle quotazioni.

L’AASS spera ora in una boccata d'ossigeno per le riserve idriche grazie alle piogge in arrivo. Già dalle prossime ore San Marino e la Riviera torneranno a respirare con un netto calo termico. 

Ma attenzione: come raccomanda il climatologo Luca Gualandra, il passaggio temporalesco di questa sera sarà rapido ma intenso, con il rischio di grandinate che ha spinto la Protezione Civile a invitare alla cautela. La vera sorpresa arriverà domani: un crollo delle temperature con un clima quasi primaverile, da fine maggio. 

Nell'articolo l'intervista a Marcello Forcellini Direttore generale AASS




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