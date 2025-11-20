SANITÀ Corso di Alta Formazione in Comunicazione Sanitaria, consegnati i diplomi Iscrizioni alla terza edizione aperte fino al 24 novembre. Il Direttore Generale dell'ISS, Claudio Vagnini: "Attraverso la comunicazione noi riusciamo a fare una buona parte del nostro lavoro”

Si è tenuta all'ISS la cerimonia di consegna dei diplomi del Corso di Alta Formazione in Comunicazione Sanitaria dell'Università di San Marino per 19 professionisti impegnati nel settore. Destinatari sono medici, infermieri, psicologi, o quanti abbiano responsabilità gestionale in ambito sanitario. Tra i temi affrontati nella seconda edizione: il dialogo fra medico e paziente, ma anche la relazione tra colleghi e il confronto fra direzione ospedaliera e personale, attualizzando i modelli di comunicazione all'era digitale. Edizione che ha visto raddoppiare i partecipanti rispetto alla prima, e già aperte le iscrizioni per la nuova, scadranno il 24 novembre.

Sull'ampia partecipazione interviene il Direttore del Corso, Claudio Muccioli : “La metà erano sammarinesi – dice - l'altra metà erano partecipanti da fuori, alcuni hanno partecipato alla lezione online e questo ci ha fatto molto piacere perché è stato un allargamento della base di questo corso. Speriamo, con prossimo anno, di poter ampliare ancora di più questo bacino di partecipanti”. “Uno degli aspetti fondamentali della nostra professione – ha dichiarato il Direttore Generale dell'ISS, Claudio Vagnini - è proprio quello di saper parlare con i pazienti, con i caregivers, saper parlare tra professionisti. Quindi io riconosco all'Università di San Marino di aver avuto questa lungimiranza. Mi piacerebbe che questo percorso diventasse patrimonio di tutti i nostri professionisti nell'ambito sanitario e sociale, perché attraverso la comunicazione noi riusciamo a fare una buona parte del nostro lavoro”.

