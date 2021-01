MP54 MOTORSPORT Corso di guida sicura: l'esperienza di Manuel Poggiali a disposizione dei più giovani Iniziativa patrocinata dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura per consentire a ragazzi e ragazze di acquisire le basi di una corretta guida su strada

L'esperienza del due volte campione del mondo del motomondiale Manuel Poggiali a disposizione dei più giovani per una maggiore sicurezza sulle strade. È questo l'obiettivo di MP54 Motorsport, corso di guida sicura su due ruote che partirà quest'estate a San Marino patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Un progetto dall'alta valenza educativa per consentire ai giovani tra i 12 e i 13 anni, prossimi al transito in strada, di acquisire le basi per una corretta guida, di gestire eventuali situazioni di emergenza ed essere consapevoli dei propri limiti e del mezzo che conducono.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel servizio l'intervista a Manuel Poggiali

I più letti della settimana: