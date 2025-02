Corso su 'Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali': c'è tempo fino al 15 febbraio

La Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi di San Marino e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro, attivano una nuova edizione del Corso di Alta Formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali”. Questo percorso accademico rivolge una particolare attenzione all’Area balcanica e all’Area mediterranea, anche al fine di favorire uno sviluppo innovativo e concreto di reti di solidarietà, di promozione della pace e della non-violenza, della convivenza interreligiosa e interculturale.

La conoscenza religiosa - in particolare tra Oriente e Occidente -, il dialogo e il confronto costruttivo tra le diverse comunità socio-culturali e religiose rivestono oggi un ruolo cruciale su molteplici piani: da quello spirituale a quelli sociale, politico e delle relazioni internazionali, assumendo una particolare rilevanza nei processi di integrazione e pacificazione. Il percorso formativo ha durata annuale per complessivi 60 ECTS (crediti universitari), equivalenti a un Master universitario di I livello.



Si rivolge a coloro che operano, o intendono operare, in settori strategici delle relazioni internazionali, del dialogo interreligioso, ecumenico e interculturale, e che dunque necessitano di competenze specifiche nella conoscenza delle grandi tradizioni religiose dell’umanità.

Esso si rivolge inoltre a tutti coloro che sono coinvolti in ambiti educativi e formativi, in progetti di mediazione culturale e di pacificazione, ma anche di volontariato internazionale. Potranno iscriversi al Corso di Alta Formazione coloro che dispongono di una Laurea triennale, preferibilmente in Scienze storiche, giuridiche, filosofiche, letterarie e umanistiche; inoltre chi è in possesso del Baccalaureato in Teologia, o di una Laurea in Scienze religiose (Triennale e/o Magistrale).