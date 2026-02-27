FORMAZIONE Corso Usl-Università contro mobbing e violenze: in cattedra il giudice Cedu Gilberto Felici Ultimo appuntamento con il ciclo di formazione nato dalla collaborazione tra il sindacato e l'Ateneo sammarinese

Nel mercato del lavoro, con l'evoluzione dei mestieri, sono diminuiti i casi di malattie fisiche per far posto, però, a nuove patologie che intaccano l'equilibrio psicologico della persona: mobbing, soprusi, violenze più o meno velate. All'Università di San Marino l'ultima lezione del corso in collaborazione con l'Usl per preparare i funzionari del sindacato ad affrontare i nuovi problemi dei lavoratori. In cattedra il giurista sammarinese Gilberto Felici, giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra i docenti anche il criminologo Luca Cimino e la psicologa clinica Arianna Piermarini.

"Nell'ultima lezione - spiega Piermarini - un riferimento alla normativa europea, fino alle regole dello Stato di San Marino sul lavoro. Affrontati anche i temi riguardanti le vessazioni e, quindi, tutte le relative esperienze". La vittima di mobbing, spiega il sindacato, spesso è portata a lasciare il lavoro. Sarebbe importante, invece, resistere, confrontarsi con professionisti e cercare di documentare le violenze subite per ottenere giustizia.

Qual è la situazione a San Marino? "Problemi del genere sono presenti", conferma la segretaria generale Usl, Francesca Busignani. A livello statistico, spiega, i numeri sono limitati e questo potrebbe portare ad avere una visione ottimistica. Il timore, però, "abbastanza fondato, per non dire del tutto fondato, è che purtroppo ci sono ancora vittime che, per non incappare in altri tipi di giudizi o pregiudizi, tendono a non esternare questi loro disagi. Le molestie e il mobbing, purtroppo, evolvono. Quindi anche le norme devono cambiare e la formazione deve sempre essere presente".

