Corte dei Trust: giurano i giudici Noseda e Shurr.

Hanno giurato - in modalità remota per le disposizioni a contenimento della diffusione del Covid - i due giudici per la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari, Filippo Noseda e Francesco Armando Shurr. Giuramento ricevuto dal Segretario agli Interni Elena Tonnini, alla presenza dei Capitani Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, di due testimoni e del Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini. L'incarico assunto avrà durata quinquennale.

