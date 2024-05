“Carbon footprint”, ossia impronta carbonica. Luca Gualandra ci spiega cos'è, come si calcola e a cosa serve. Si parla poi delle azioni virtuose che possiamo mettere in atto nella vita di tutti i giorni per per emettere meno emissioni. Al termine della puntata de “Il clima secondo Luca”, le previsioni del tempo del weekend, con un occhio alla settimana entrante.