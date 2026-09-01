Cosa fare a settembre a San Marino: tutti gli eventi tra Festa del Santo, concerti, sport, festival e motori

Dalle celebrazioni per il Santo Patrono e la fondazione della Repubblica ai grandi appuntamenti sportivi, passando per musica, lirica, gastronomia, benessere, motori e iniziative per tutta la famiglia. Scopriamo il calendario di settembre nella Repubblica di San Marino, che accompagna il passaggio dall’estate all’autunno con eventi distribuiti lungo tutto il mese.

Appuntamento principale del mese la Festa di San Marino del 3 settembre, ma spazio anche a Dal turista al contadino, concerti, camminate, il San Marino Beer Fest e il grande live gratuito di Fabrizio Moro. Sul fronte sportivo settembre porta il clima del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, il proseguimento del Campionato Sammarinese, Sportinfiera, il passaggio delle auto storiche del Gran Premio Nuvolari, la San Marino Special Cup e tre appuntamenti internazionali di calcio per la Nazionale Sammarinese. Tra gli eventi culturali più attesi figurano inoltre la Renata Tebaldi International Voice Competition e il ritorno di Artisti in Casa a Montegiardino.

Come primo appuntamento, mercoledì 2 settembre, dalle 19.00, il Parco Montelupo di Torraccia ospita la serata conclusiva di Torraccia al chiaro di luna. La serata vedrà la partecipazione degli chef Luigi Sartini e Giuseppe Gasperoni, fra proposte gastronomiche, musica dal vivo e dj set, con l’obiettivo di offrire un momento di incontro e promuovere le eccellenze e l’ospitalità del territorio sammarinese.

Il 3 settembre San Marino celebra il Santo Patrono e la fondazione della Repubblica

Giovedì 3 settembre la Repubblica celebra il Santo Patrono e l’anniversario della fondazione, tradizionalmente fissata al 301 d.C., con una giornata tra cerimonie religiose, rievocazione storica, musica e spettacolo. Alle 10.00 nella Basilica del Santo si terrà la Santa Messa Solenne, presieduta dal Nunzio Apostolico d’Italia e San Marino S.E. Petar Rajič, seguita dalla processione con la Reliquia e dalla lettura del Bando dei Balestrieri.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, partirà il Corteo Storico e alle 15.30 la Cava dei Balestrieri ospiterà il tradizionale Palio delle Balestre Grandi, con i rappresentanti dei nove Castelli. Alle 17.30 Piazza della Libertà accoglierà il concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino, con la voce di Valentina Monetta, mentre alle 19.00 sul Piazzale Lo Stradone tornerà la Grande Tombola.

Alle 21.30 al Campo Bruno Reffi sarà invece protagonista Marina Rei, con un concerto a offerta libera il cui incasso sarà devoluto all’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. A chiudere la giornata, alle 23.30, il grande spettacolo pirotecnico.

Sapori, benessere, motori e calcio nel primo fine settimana

Dal 4 al 6 settembre torna Dal turista al contadino, tre giornate dedicate alle eccellenze agroalimentari e alle tradizioni della Repubblica. Venerdì 4 Piazza Sant’Agata ospiterà un contest culinario e la cena “Mi Gusto”; sabato 5 e domenica 6 via Eugippo accoglierà invece il Villaggio del contadino, con street food, laboratori, degustazioni, prodotti locali, musica e balli. Domenica l’evento coinvolgerà anche Borgo Maggiore con l’inaugurazione di “Dalla Terra alla Tavola” e i dj set dei Dragon Valley.

Sempre venerdì 4 settembre, dalle 18.30, il Campo Bruno Reffi ospita Women’s Lab al tramonto, evento gratuito dedicato alle donne con Pilates, yoga e Silent Party. Per i bambini sarà disponibile un Mini Lab, mentre al termine della serata sarà presente un food truck.

Nel fine settimana prosegue anche il Campionato Sammarinese. Venerdì 4 settembre, alle 21.15, sono in programma Faetano-Tre Fiori, Fiorentino-Virtus, Domagnano-San Giovanni e Tre Penne-Cosmos. Sabato 5, alle 15.00, si giocheranno Folgore-Cailungo e Libertas-Juvenes Dogana; domenica 6, sempre alle 15.00, Pennarossa-Murata e La Fiorita-San Marino Academy. Le gare saranno distribuite tra gli stadi di Acquaviva, Fiorentino, Dogana e Montecchio.

Sabato 5 settembre, dalle 14.00 fino a tarda sera, il parcheggio P7 ospita la sesta edizione del Bunta's Car Meeting, appuntamento dedicato alle auto sportive giapponesi. Proprietari e appassionati potranno ammirare le vetture esposte a due passi dal centro storico, con la presenza anche di food truck.

Fair Play, Morricone, camminate e l’ultima serata di Lesignano Live

Lunedì 7 settembre, alle 21.00, l’Auditorium Little Tony di Serravalle ospita la nona edizione della Giornata Mondiale Fair Play, con la consegna dei riconoscimenti 2026 ad atleti, dirigenti e protagonisti dello sport. Tra gli interventi anche quelli dedicati a “Giovani e Sport nella Repubblica di San Marino” e al progetto “San Marino Capitale del Tifo Pulito 2027”.

Martedì 8 settembre, alle 21.00, gli Orti Borghesi tornano a illuminarsi per il concerto a lume di candela “Omaggio a Morricone e musica da film”, serata del Quartetto Rimini Classica dedicata alle grandi colonne sonore con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria.

Da mercoledì 9 settembre riparte anche Serravalle in Wellness, con camminate gratuite ogni mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 circa. Le tappe saranno Ciarulla il 9 settembre, Domagnano il 16, Montegiardino il 23 e Parco Ausa il 30.

Giovedì 10 settembre, alle 21.00, il Podere Lesignano ospiterà infine l’ultima serata stagionale di Lesignano Live. Protagonista sarà l’Onorino Tiburzi Quartet; il biglietto costa 15 euro e prima del concerto sarà possibile prenotare aperitivo o cena.

MotoGP, Fabrizio Moro e San Marino Beer Fest

Dall’11 al 13 settembre torna il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Le gare si svolgeranno al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, ma sono previsti eventi collaterali a San Marino e nel territorio della Riviera.

Venerdì 11 settembre il Parco Ausa di Dogana ospita invece Il senso di ogni cosa, giornata dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione sulle malattie genetiche e oncologiche. Dalle 16.00 spazio a gonfiabili, truccabimbi, magia, musica e food & drink; alle 17.00 è previsto un talk con medici e associazioni, mentre alle 21.00 salirà sul palco Fabrizio Moro con il suo “Non ho paura di niente Live 2026”. L’ingresso è gratuito.

Lo stesso venerdì prende il via anche il San Marino Beer Fest al Parco di Dogana, che proseguirà per diversi weekend. A settembre sono in programma i Vipers con il tributo ai Queen l’11, Love Generation 90 il 12, Radiokom con il repertorio di Vasco Rossi il 18, European Afro Tour il 19, Nirvana.it il 25 e Dicono di Cesare il 26. Cucina dalle 20.00 e concerti dalle 22.00.

Nel secondo fine settimana di settembre torna in campo anche il Campionato Sammarinese. Venerdì 11, alle 21.15, si giocano Tre Fiori-Domagnano e Fiorentino-La Fiorita. Sabato 12 alle 15.00 sono in programma Virtus-Libertas, Cailungo-Tre Penne e Murata-San Giovanni; domenica 13, sempre alle 15.00, Cosmos-Pennarossa, Juvenes Dogana-Folgore e San Marino Academy-Faetano.

Domenica 13 settembre il centro storico di Borgo Maggiore ospita la trentaseiesima edizione del Palio Don Bosco. Le sei frazioni del Castello si sfideranno tra caratelle, trampoli, funi e il tradizionale palo della cuccagna.

Grande lirica, sport per ragazzi e motori

Dal 15 al 18 settembre il Teatro Concordia di Borgo Maggiore ospita l’undicesima edizione della Renata Tebaldi International Voice Competition, concorso dedicato ai giovani talenti della lirica provenienti da numerosi Paesi. Eliminatorie e semifinali condurranno al concerto finale del 18 settembre, accompagnato da un’orchestra sinfonica diretta dal Maestro Nicola Valentini. La giuria sarà presieduta da Sebastian Schwarz del Teatro alla Scala e tutte le fasi saranno aperte al pubblico.

Dal 18 al 20 settembre il Centro Sportivo di Serravalle ospita Sportinfiera, la grande vetrina delle Federazioni Sportive sammarinesi. Per la prima volta l’evento si svilupperà su tre giornate, tra prove delle discipline, gioco, spettacoli ed esibizioni. Il taglio del nastro ufficiale è previsto venerdì alle 18.00.

Sabato 19 settembre arriveranno inoltre nel centro storico le oltre 300 vetture d’epoca del Gran Premio Nuvolari, prestigiosa competizione internazionale di regolarità dedicata a Tazio Nuvolari. Il passaggio sammarinese sarà aperto gratuitamente al pubblico.

Calcio protagonista fra le sfide della Nazionale, Special Cup e campionato sammarinese

Il 19 e 20 settembre il campo sportivo di Montecchio ospita anche la San Marino Special Cup, torneo di calcio a cinque organizzato dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali insieme alla FSGC, con dieci squadre partecipanti e due giornate dedicate a sport e inclusione.

È un weekend intenso anche per il Campionato Sammarinese. Venerdì 18 settembre, alle 21.15, si giocano Tre Fiori-Virtus, Libertas-Faetano e Murata-Cosmos. Sabato 19, alle 15.00, Folgore-San Marino Academy, Pennarossa-Fiorentino e Domagnano-La Fiorita; domenica 20, sempre alle 15.00, Tre Penne-Juvenes Dogana e San Giovanni-Cailungo.

Il finale del mese sarà particolarmente ricco anche per il calcio internazionale. Giovedì 24 settembre, alle 20.45, il San Marino Stadium ospita San Marino-Kosovo, ultima partita del Gruppo A delle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027.

Sabato 26 settembre, alle 18.00, toccherà invece alla Nazionale maggiore, impegnata contro la Finlandia nella prima giornata del Gruppo I della Lega D di UEFA Nations League 2026/2027. Tre giorni più tardi, martedì 29 settembre alle 20.45, i biancazzurri torneranno nello stesso stadio per affrontare l’Albania nella seconda giornata del girone.

Gli ultimi appuntamenti del mese

Nel fine settimana del 26 e 27 settembre torna Artisti in Casa – Festival di Microspettacoli, giunto alla sedicesima edizione.

Sabato 26, dalle 17.00, il centro storico di Montegiardino accoglierà 26 microspettacoli tra musica, teatro, poesia, danza, pittura e stand-up comedy ospitati nelle case, nei cortili e nei terrazzi del borgo. A chiudere la giornata sarà il live del Duo Bucolico. Domenica 27, dalle 14.30, spazio invece alla Kids Edition, con clown, magia, storie, canzoni e attività dedicate ai bambini.

Sempre sabato 26 e domenica 27 settembre, le logge del mercato di Borgo Maggiore ospitano la XXXII Mostra Micologica, con una ricca esposizione di specie fungine e gli esperti a disposizione del pubblico per approfondire caratteristiche, curiosità e regole per una raccolta sicura e consapevole. Saranno presenti anche stand gastronomici e vendita di prodotti tipici locali, mentre nel corso dell’iniziativa verranno premiati il fungo più raro e il fungo più grande.

Domenica 27 settembre San Marino celebra anche la Giornata Mondiale del Turismo. Il tema internazionale scelto per il 2026 è “Digital Agenda and Artificial Intelligence to redesign tourism”. Per l’occasione sarà possibile visitare gratuitamente i Musei di Stato: Prima Torre, Seconda Torre, Museo di Stato, Galleria Nazionale, Museo del Francobollo e della Moneta, Museo San Francesco e Palazzo Pubblico. Le strutture saranno aperte dalle 9.00 alle 17.00, con ultimo ingresso alle 16.30.

Le mostre da visitare a settembre

Accanto agli eventi del mese proseguono anche diverse esposizioni. A Palazzo Graziani, in San Marino Città, sarà visitabile fino al 20 settembre la mostra “Cantare Francesco – Artisti in opera”, omaggio a San Francesco d’Assisi e al Cantico delle Creature. Curata da Suor Gloria Riva e dal poeta Davide Rondoni, l’esposizione propone un percorso artistico e spirituale attraverso le opere di artisti che si sono confrontati con il carisma del Santo e con il suo celebre testo poetico. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.45.

Il percorso si articola in tre sezioni: Cantare la natura, dedicata a uno sguardo sulla realtà trasfigurata attraverso gli occhi di Francesco; Cantare i luoghi, itinerario visivo nei luoghi abitati dal Santo; e Cantare Francesco, che concentra l’attenzione sulla figura dell’uomo che, nel culmine della propria esistenza terrena, eleva il suo canto. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026).

Nello spazio della Segreteria di Stato per il Turismo sarà visitabile fino al 30 settembre Icone Sacre Pop di Simone Legno, progetto che rilegge i simboli della tradizione cristiana attraverso il linguaggio pop e contemporaneo dell’artista.

Al Museo del Francobollo e della Moneta restano invece aperte fino al 4 ottobre le mostre 1876–2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli e Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro. Alla Prima Torre prosegue infine 9x9 Opere tra Muri e Pareti, dedicata al progetto di arte urbana diffusa Buonenuove.