Cosa fare ad agosto a San Marino: tutti gli eventi fra concerti, festival, cinema sotto le stelle, sport e auto storiche

Dai festival internazionali ai concerti all’alba, dalle serate di cinema sotto le stelle agli appuntamenti dedicati alla musica dal vivo, passando per teatro, cultura, gastronomia, motori, sport e iniziative per tutta la famiglia. Agosto trasforma ancora una volta la Repubblica di San Marino in un grande palcoscenico diffuso, con eventi praticamente ogni giorno del mese.

Il calendario si apre con il gran finale dello SMIAF e degli Internazionali di Tennis San Marino Open, prosegue con i concerti di Greg, Paolo Jannacci ed Eugenio Finardi, le serate di Summer Vibes, il teatro di Giuseppe Cederna e i tradizionali appuntamenti di Alba sul Monte. Tra gli eventi più attesi figurano anche la serata dedicata agli anni Novanta a Montegiardino, l’incontro per conoscere da vicino Papa Leone XIV e la visita pastorale del Pontefice, in programma il 22 agosto. A chiudere l’estate saranno il San Marino Comics, il San Marino Revival e gli eventi del Consorzio Terra di San Marino.

Agosto comincia con SMIAF, grande tennis e concerti all’alba

Il primo fine settimana di agosto coincide con la conclusione di due tra gli appuntamenti più importanti dell’estate sammarinese. Sabato 1 e domenica 2 agosto il centro storico continua ad accogliere lo SMIAF – San Marino International Arts Festival, iniziato il 31 luglio e giunto alla sua diciannovesima edizione.

Il festival trasforma piazze, contrade e spazi del centro storico in un laboratorio creativo a cielo aperto. Il programma intreccia arte di strada, teatro, musica, danza, circo contemporaneo, concerti, dj set, performance, installazioni, mostre e workshop. Non mancano gli spazi dedicati ai bambini, il bazar dell’artigianato creativo, l’area benessere e lo street food. Il tema scelto per il 2026 è “Trasformazione”, intesa come cambiamento, ricerca, crescita e capacità della cultura di mettere in relazione persone, artisti e territorio.

Negli stessi giorni si conclude anche il San Marino Open. Fino a domenica 2 agosto, i campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo ospitano la trentatreesima edizione degli Internazionali di Tennis, torneo ATP Challenger 125 diventato uno degli eventi sportivi più prestigiosi della Repubblica. Il pubblico potrà assistere alle fasi decisive della competizione e alla finale che assegnerà il titolo 2026.

La mattina di domenica 2 agosto, alle tradizionali ore 6.00, tornano inoltre le emozioni di Alba sul Monte… in Concerto. Agli Orti dell’Arciprete, alle spalle della Basilica del Santo, si esibirà il Kima Vocal Ensemble, formazione svizzera specializzata nel repertorio a cappella. Il concerto, intitolato La voce degli animali, esplorerà il rapporto tra musica, canto degli uccelli, versi degli animali e suoni della natura. Il biglietto costa 5 euro e comprende la colazione al termine dell’esibizione.

Cene al tramonto, libri per bambini e una notte dedicata all’unicità

Sempre domenica 2 agosto, alle 19.30, il Circolo Ricreativo di Corianino organizza la tradizionale Cena al Tramonto. La serata propone un menu a base di pesce, con antipasti, primi, fritto misto e dessert. Il costo è di 35 euro, mentre per i bambini è previsto un menu da 15 euro. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Lunedì 3 agosto, alle 21.00, Piazza della Porta Vecchia di Faetano ospita la prima edizione della Notte dell’Unicità, iniziativa nata per raccontare e riconoscere persone, organizzazioni e progetti capaci di creare opportunità e accompagnare percorsi di cambiamento. Le premiazioni saranno affiancate da testimonianze, musica e momenti di riflessione dedicati al valore delle persone nello sport, nel lavoro, nella cultura, nell’associazionismo e nella vita della comunità.

Il 3 agosto si apre anche il calendario del Cinema nei Castelli, la rassegna gratuita che ogni lunedì, martedì e mercoledì del mese porta il grande schermo nelle piazze e nei parchi della Repubblica. Le prime tre proiezioni si terranno in Piazza Grande a Borgo Maggiore: Follemente il 3 agosto, Sonic 3 – Il Film il 4 agosto e Un film Minecraft il 5 agosto. Tutti gli spettacoli cominceranno alle 21.00.

Mercoledì 5 agosto, alle 20.30, si conclude inoltre Un Monte di Libri, la rassegna dei Lettori con la Valigia dedicata ai bambini dai tre ai sei anni. L’ultimo appuntamento si svolgerà al Parco La Grande Quercia di Fiorentino, con letture ad alta voce, ingresso gratuito e rinfresco offerto dalla Giunta di Castello.

Arte, fotografia e laboratori alla Galleria Nazionale

Per tutto il mese prosegue anche Ci vediamo in Galleria…, il programma gratuito promosso dalla Galleria Nazionale di San Marino tra le Logge dei Volontari e gli spazi della collezione permanente. Gli incontri si svolgono generalmente tra le 18.00 e le 19.30 e alternano laboratori, presentazioni di ricerche, fotografia, performance e riflessioni sull’arte contemporanea.

Il calendario di agosto si apre martedì 4 con Alessandro Rivola e il laboratorio Il banco ottico. Giovedì 6 Rossella Valli Casadei e Sofia Zoffoli parleranno delle esperienze di Provoc’Arte, Maurizio Cattelan e della storia della Galleria Montale. Lunedì 10 Martina Conti condurrà il laboratorio A Reading Sculpture, mentre martedì 11 Rita Canarezza proporrà Silenzio, corpo, acquerelli.

La rassegna riprenderà martedì 25 agosto con incontri dedicati alla fotografia, al tempo, alla Biennale e ai nuovi linguaggi artistici. Mercoledì 26 tornerà il laboratorio di Rita Canarezza; giovedì 27 si parlerà della Dubai Collection e del lavoro dell’art advisor. Gran finale lunedì 31 agosto con interventi dedicati all’ultima avanguardia, alle esperienze di ricerca e al racconto dell’archivio.

Musica e cinema tra vigne, uliveti e campi da golf

Agosto propone numerose esperienze che uniscono musica, gastronomia e paesaggio. Martedì 4 agosto il Golf Club San Marino ospita Vino e cinema sul green, appuntamento organizzato dal Consorzio Terra di San Marino. La serata inizierà alle 18.00 con una sessione di golf, proseguirà alle 20.00 con la cena e si concluderà alle 20.30 con la proiezione di Rental Family – Nelle vite degli altri.

Giovedì 6 agosto, alle 19.00, il Consorzio propone invece un nuovo Tramonto in vigna al vigneto Cinque Vie di Falciano, con aperitivo e musica jazz dal vivo tra i filari. Il giorno successivo, venerdì 7 agosto, l’appuntamento si sposta nell’uliveto secolare di Falciano per un aperitivo e una cena accompagnati da un tributo a Lucio Battisti. Per entrambi gli eventi è richiesta la prenotazione.

Il 7 agosto arriva inoltre al San Marino Outlet il concerto gratuito di Benji & Fede, nuovo appuntamento di Summer Vibes. La serata comincerà alle 21.00 e sarà accompagnata da food & drink e shopping fino a mezzanotte. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.

Agli Orti Borghesi continua invece Summer Notes, la rassegna organizzata per celebrare i cinquant’anni dell’Istituto Musicale Sammarinese. Mercoledì 5 agosto, alle 18.30, si esibirà il Quattrocelli 4et, formato da Anselmo Pelliccioni, Veronica Conti, Michele Santi e Luca Zangheri.

Libri, teatro e musica nel cuore della settimana

Giovedì 6 agosto, alle 19.15, la Terrazza della Funivia di Borgo Maggiore ospita l’ultimo appuntamento di “Libri dal Sottosuolo”, rassegna dedicata alle voci alternative della narrativa italiana e sammarinese contemporanea. Protagonista dell’incontro conclusivo sarà Andrea Donaera con La colpa è mia, romanzo generazionale pubblicato da Bompiani e ambientato in una Lecce post-lockdown.

Giovedì 6 agosto, alle 21.00, il cartellone di San Marino TeatrOUT arriva all’Anfiteatro Luigi Capicchioni di Chiesanuova con Maestri, spettacolo di e con Giuseppe Cederna. Accompagnato da Matteo Castellan alle tastiere e alla fisarmonica e da Nicola Testa alla chitarra, Cederna costruisce un viaggio poetico e musicale attraverso le parole di Walt Whitman, Ungaretti, Kavafis, Saffo, Omero, Emily Dickinson e Chandra Livia Candiani. Letteratura, memoria e musica dal vivo si intrecciano in un invito ad ascoltare, rallentare e riscoprire il rapporto con il mondo.

La stessa sera il centro storico torna ad animarsi con Giovedì in Centro. Ristoranti, negozi, musei e mostre resteranno aperti fino alle 23.30, mentre piazze e contrade ospiteranno musica, giocoleria e performance artistiche. Saranno previste corse straordinarie dell’Elettromotrice storica AB03, la funivia resterà attiva fino all’una di notte e lo shuttle San Marino-Rimini effettuerà due partenze serali aggiuntive.

Picnic sotto le stelle e tre grandi serate al Campo Bruno Reffi

Venerdì 7 agosto il Parco Montelupo di Torraccia ospita il tradizionale Picnic sotto le stelle. Dalle 19.00 sarà possibile cenare sul prato con un menu di carne o vegetariano, mentre dopo il tramonto la serata proseguirà con il dj set di DJ Met. I posti per il picnic sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Dal 7 al 9 agosto il Campo Bruno Reffi accoglie la seconda parte della quinta edizione di 3 Serate di Emozioni, progetto della San Marino Concert Band ideato, diretto e arrangiato dal maestro Dino Gnassi.

Le tre serate vedranno alternarsi sul palco Greg, artista capace di unire musica, comicità e intrattenimento, il pianista e compositore Paolo Jannacci ed Eugenio Finardi. Quest’ultimo sarà protagonista del concerto conclusivo di domenica 9 agosto, durante il quale ripercorrerà alcuni dei brani più amati del proprio repertorio in nuove vesti orchestrali, tra rock, elettronica, jazz e arrangiamenti sinfonici.

Un cammino francescano, musica europea e due notti al Parco Laiala

Sabato 8 agosto, alle 8.00, partirà dalla Chiesa del Suffragio di Borgo Maggiore il cammino spirituale San Francesco: i passi sul Monte Titano. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e propone un itinerario naturalistico attraverso la Costa dell’Arnella, la Chiesa della Meditazione e del Silenzio, la Chiesa di San Francesco, la Basilica del Santo e le Tre Torri.

Alle 18.00, nella Cava dei Balestrieri, si terrà invece il Concerto per l’Europa dell’Harmonie Municipale di Mont-Saint-Martin. La banda francese proporrà un repertorio che spazia dalla musica classica alle colonne sonore, passando per melodie contemporanee e marce tradizionali. L’ingresso è gratuito.

Il fine settimana dell’8 e 9 agosto torna anche Sdraiati a Guardar le Stelle al Parco Laiala di Serravalle. Sabato sarà dedicato ai giovani, alla musica e alla nightlife, con area relax, yoga, food truck e dj set dal tramonto fino a tarda sera. Domenica il parco cambierà atmosfera per accogliere famiglie e bambini con laboratori creativi, letture animate, Bibliobaita, mercatini, picnic, musica, arte e osservazione guidata del cielo e delle costellazioni.

Anni Novanta, cinema sotto le stelle e musica

Lunedì 10 agosto il Parco Le Stradelle di Montegiardino si trasforma in un grande villaggio dedicato alla musica, ai giochi e all’immaginario degli anni Novanta. Una sera negli anni ’90, organizzata dalla Giunta di Castello di Montegiardino, prenderà il via alle 18.00, con un quiz a tema anni Novanta con premi, un’area dedicata al retro gaming, photo booth, un concorso per il miglior look dell’epoca e il concerto serale con la tribute band Nord Sud Ovest Est, dedicato agli 883 e alle canzoni che hanno segnato una generazione.

Dopo le prime serate a Borgo Maggiore, il Cinema nei Castelli prosegue in Piazza Bertoldi a Serravalle. Il 10 agosto sarà proiettato La vita da grandi, l’11 agosto Dragon Trainer e il 12 agosto Zootropolis 2.

Dal 17 al 19 agosto il cinema si sposterà nella Piazzetta del Centro Sociale di Fiorentino, con Diamanti, Il robot selvaggio e Grand Prix. Ultima tappa al Parco Don Elviro di Domagnano: il 24 agosto sarà proiettato Rental Family – Nelle vite degli altri, il 25 agosto Rapunzel – L’intreccio della torre e il 26 agosto Jumpers – Un salto tra gli animali.

Prosegue anche Castellaccio Vibra Musica, rassegna ospitata nel suggestivo sito archeologico del Castellaccio di Fiorentino. Martedì 4 agosto sarà protagonista il Trio ’900 con il concerto Ascolto…. Mercoledì 12 agosto salirà sul palco l’NMP Ensemble con Dialogues, mentre l’ultimo appuntamento sarà sabato 29 agosto con il pianista Stefano Malferrari.

Ferragosto tra Summer Vibes e concerti all’alba

Venerdì 14 agosto il San Marino Outlet ospita l’ultimo appuntamento di Summer Vibes. Sul palco saliranno Molella e Rosa Chemical, protagonisti di una serata tra musica dance, pop e intrattenimento. Il concerto inizierà alle 21.00, con ingresso gratuito su prenotazione, negozi aperti fino a mezzanotte e un’ampia proposta di food & drink.

Domenica 16 agosto, alle 6.00, torna invece Alba sul Monte… in Concerto con i Trinaluna, Celtic Progressive Band composta da sei musicisti. Il gruppo proporrà un repertorio originale nel quale le melodie di ispirazione celtica incontrano sonorità pop e folk contemporanee. Si tratta della prima esibizione della formazione nella Repubblica di San Marino.

Summer Notes, Lesignano Live e i Giovedì in Centro

Mercoledì 19 agosto, alle 18.30, gli Orti Borghesi ospitano l’ultimo concerto di Summer Notes. Protagonista sarà il Trio Mi Alma, formato da Aldo Capicchioni, Michela Zanotti e Marco Capicchioni. In caso di maltempo il concerto si terrà nell’Auditorium dell’Istituto Musicale Sammarinese.

Giovedì 20 agosto, alle 21.00, torna invece la rassegna Lesignano Live al Podere Lesignano. Sul palco salirà il Nicoletta Fabbri Quartet, per una serata all’insegna della musica dal vivo in una delle cornici più suggestive delle colline sammarinesi. L’ingresso al concerto costa 15 euro; prima dello spettacolo sarà possibile fermarsi per un aperitivo o per la cena su prenotazione.

Giovedì in Centro tornerà anche il 13 e il 27 agosto, con negozi, musei, mostre e ristoranti aperti fino alle 23.30, spettacoli diffusi, corse dell’Elettromotrice storica, funivia fino all’una e collegamenti notturni aggiuntivi verso Rimini.

La tradizionale Festa dell’Amicizia

Dal 21 al 23 agosto Piazza Bertoldi e il vicino Parco Dante Alighieri “Orti Masi” di Serravalle ospitano la Festa dell’Amicizia 2026, tradizionale appuntamento del PDCS con musica, spettacoli, incontri politici, attività per le famiglie e stand gastronomici.

Il programma propone venerdì 21 la danza aerea di Virginia Martelli, l’orchestra di Checco Guidi e il concerto dei Revolution; sabato 22 le esibizioni di Mirco & Sandra e dell’orchestra di Mirco Gramellini e David Pacini; domenica 23 la Rimini Dance Company e Omar Codazzi. Gli appuntamenti politici comprendono venerdì 21 l’incontro “San Marino dopo la firma dell’Accordo con l’Unione Europea”, sabato 22 la serata “Una sanità più forte per una comunità più sicura” e domenica 23 l’intervento del Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini.

All’interno della festa, sabato 22 e domenica 23 agosto, torna anche il San Marino Amicizia Live Festival, giunto alla ventiquattresima edizione e dedicato a band e solisti emergenti. Per tutta la durata dell’evento saranno inoltre attivi stand gastronomici, giochi per bambini e la tradizionale lotteria.

La storica visita di Papa Leone XIV

Ad anticipare la visita, lunedì 17 agosto alle 21.00, la Sala Montelupo di Domagnano ospiterà l’incontro a ingresso libero Leone XIV visto da vicino – Un anno con Papa Prevost, con parole, immagini e la testimonianza di Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana.

Il momento più solenne e atteso del mese sarà la visita di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, in programma sabato 22 agosto. A distanza di quindici anni dall’ultima visita di un Pontefice sul Titano, il Santo Padre arriverà per una testimonianza di pace rivolta alla comunità sammarinese e al mondo.

L’arrivo è previsto intorno alle 9.00 all’Aviosuperficie di Torraccia. Papa Leone XIV sarà accolto dai Capitani Reggenti e raggiungerà il centro storico attraversando Domagnano e Borgo Maggiore. Il percorso proseguirà attraverso Porta del Paese, viale Antonio Onofri e Piazzetta Garibaldi fino a Palazzo Pubblico.

In Piazza della Libertà si svolgeranno gli onori militari, gli inni nazionali e gli incontri ufficiali con le autorità. In tarda mattinata il Pontefice si affaccerà dal balcone di Palazzo Pubblico per salutare e impartire la benedizione ai presenti. Successivamente raggiungerà la Basilica del Santo Marino per rendere omaggio alle reliquie del Santo Fondatore e incontrare la Diocesi di San Marino-Montefeltro.

L’accesso a Piazza della Libertà e a Piazzale Domus Plebis sarà riservato ai possessori di pass nominativo. Sarà invece possibile assistere liberamente al passaggio del Pontefice lungo il resto del percorso, anche nelle aree di Domagnano, Borgo Maggiore, dello Stradone, di viale Onofri e di Piazza Garibaldi, dove saranno installati maxischermi. L'intera visita verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV.

Albe, tramonti e serate in musica

La mattina di domenica 23 agosto, alle 6.00, l’ultimo appuntamento di Alba sul Monte… in Concerto sarà dedicato a Gioachino Rossini. Gioacchino, Maestro… in cucina è un concerto teatrale che racconta gli anni trascorsi dal compositore a Passy, quando Rossini si dedicò alla scrittura di raffinati pezzi da salotto e alla passione per la buona tavola. Musica, narrazione e gastronomia costruiranno il ritratto ironico e umano del grande autore.

La sera, alle 21.15, il Campo Bruno Reffi ospiterà Quel gran genio… Le canzoni di Battisti come non le hai mai sentite. La San Marino Concert Band rileggerà in chiave orchestrale il repertorio di Lucio Battisti, trasformando melodie e testi entrati nella storia della musica italiana in un viaggio nuovo tra emozione, eleganza e arrangiamenti contemporanei.

Mercoledì 26 agosto, nel piazzale davanti al ristorante InPerfetto di Faetano, si terrà Cena, Tramonto & Live, cena-concerto di beneficenza organizzata da Fun4all in collaborazione con InPerfetto. La serata comincerà con un buffet gourmet preparato dallo chef Davide Bruno insieme ai ragazzi del progetto InPerfetto, accompagnato dai vini della Cantina San Marino. Dopo cena saliranno sul palco Valentina Monetta e Lorenzo Pagani, con un repertorio tra soul, funk, rhythm and blues, jazz, bossa nova e swing. A condurre sarà Sara Bucci. L’utile della manifestazione sarà devoluto a Vivere Meglio, Associazione Sammarinese dei diabetici. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Il gran finale tra San Marino Comics, sapori e motori

Dal 28 al 30 agosto il centro storico torna a trasformarsi con il San Marino Comics. La tredicesima edizione, accompagnata dal claim “Press Play: la fantasia parte da qui”, proporrà fumetti, cosplay, musica, giochi, spettacoli e attività per tutte le età, con ingresso gratuito.

Tra gli ospiti figurano Francesco D’Ippolito, autore del manifesto ufficiale e storico disegnatore Disney, e Luca Maresca, fumettista italiano attivo anche per Marvel Comics. Sul fronte dello spettacolo arriveranno inoltre Giorgio Vanni con il progetto Generazione Vanni, la cantante e performer coreana Rin Assi con uno show dedicato al K-Pop, oltre a volti della cultura pop e del cosplay come Jolie Chan, Giorgia Vecchini, Jasmine e Alberto “Il Grezza” Grezzani.

Il 28 agosto il Consorzio Terra di San Marino propone la Noche argentina al Ranch Francischini di Domagnano, con asado, grigliata, empanadas e musica argentina. Il giorno successivo, 29 agosto, il Bioparco Apistico del Parco di Montecchio ospiterà Cocktail ronzanti, serata di mixology e aperitivo dedicata ai prodotti del territorio. Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle 19.00 e richiedono la prenotazione.

Sabato 29 agosto, alle 18.30, il pianista Stefano Malferrari chiuderà inoltre la rassegna Castellaccio Vibra Musica nel sito archeologico di Fiorentino.

Il 29 e 30 agosto torna anche il San Marino Revival, gara valida per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Il quartier generale sarà allestito al Multieventi Sport Domus di Serravalle, mentre il percorso di circa 185 chilometri attraverserà il territorio sammarinese e le vallate del Conca e del Marecchia, con numerose prove cronometrate e una spettacolare Power Stage.

Sempre sabato 29 agosto si svolgerà il 21° Giro dei Castelli di San Marino, raduno turistico internazionale dedicato alle auto storiche. Gli equipaggi partiranno dall’Atlante Shopping Center di Dogana per attraversare i Castelli della Repubblica e alcuni dei panorami più suggestivi del territorio.

Gli ultimi appuntamenti del mese

Lunedì 31 agosto, dalle 17.00, il Parco Ausa di Dogana ospita Calcio al Parco, pomeriggio gratuito organizzato insieme alla scuola calcio della SP Cailungo. Ragazzi e ragazze nati tra il 2015 e il 2022 potranno partecipare a giochi e attività sportive, mentre per i più piccoli saranno previste iniziative di animazione.

Nello stesso giorno si conclude anche il programma estivo di Ci vediamo in Galleria…, con gli interventi di Elena Binotti, Virginia Rossi e Roberta Miti dedicati alle avanguardie, alla ricerca e alla valorizzazione dell’archivio.

Le mostre da visitare ad agosto

Accanto agli eventi, agosto offre diverse esposizioni da visitare nel centro storico. A Palazzo S.U.M.S. prosegue fino al 30 agosto Inarrestabile, prima grande personale sammarinese dell’artista nigeriana Ndidi Emefiele. Dipinti, collage e installazioni raccontano la figura femminile contemporanea, mettendo in dialogo identità, autonomia, tradizione africana e modernità.

Nello spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo resta aperta fino al 30 settembre Icone Sacre Pop di Simone Legno. La mostra rilegge i simboli della tradizione cristiana attraverso il linguaggio pop e contemporaneo dell’artista, in un progetto nato dall’esperienza di Expo Osaka 2025 e inserito nelle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco. L’ingresso è gratuito; durante i Giovedì in Centro l’apertura sarà prolungata fino alle 23.00.

Al Museo del Francobollo e della Moneta si possono visitare fino al 4 ottobre le mostre 1876–2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli e Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro, entrambe curate dal dottor Roberto Ganganelli.

Alla Prima Torre prosegue infine la mostra 9x9 Opere tra Muri e Pareti, che racconta il progetto Buonenuove, primo evento diffuso di arte urbana a San Marino.





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