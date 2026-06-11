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COSP19: focus sullo sport, "strumento di autodeterminazione, inclusione e crescita personale"

La delegazione ad side event presieduto dalla Ministra Locatelli

11 giu 2026
COSP19: focus sullo sport, "strumento di autodeterminazione, inclusione e crescita personale"

Prosegue a a New York l'impegno della delegazione sammarinese nell’ambito della COSP19 dell’ONU, partecipando ai lavori dell'evento collaterale “Sporting Talents in the Life Project” promosso dalla Missione Permanente d’Italia all'Onu e presieduto dal Ministro italiano per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Al centro del confronto il ruolo dello sport come strumento di autodeterminazione, inclusione e crescita personale per le persone con disabilità, oltre la sola funzione terapeutica. Gli interventi di organizzazioni internazionali e realtà specializzate hanno evidenziato come l’attività sportiva favorisca autonomia, relazioni e partecipazione sociale. Per San Marino, l’iniziativa offre spunti utili al percorso verso il progetto di vita personalizzato e partecipato, riconoscendo lo sport come elemento fondamentale della qualità della vita e della cittadinanza attiva.




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