COT: 9mila persone assistite telefonicamente nel primo mese di attività All'ospedale di Stato intanto rinnovo del personale di ortopedia dopo le dimissioni del primario e tre specialisti

Primo mese di attività Centrale Operativa Territoriale. Il servizio è in funzione dal 10 maggio e, assicurano dall'Iss: “Sta rispondendo ai bisogni di salute di quasi 400 persone, in media, ogni giorno”.

Più dell'1%della popolazione che dovrebbe accedere ai centri della salute, quindi over14, si rivolge al servizio. “Il sistema sta ingranando” continuano dall'Istituto e specificano che “il tempo medio di conversazione è oltre i 4 minuti segno dell'attenzione che gli operatori prestano ai bisogni dell'assistito”. Il lunedì è la giornata con il picco di contatti: oltre 500. Sono dieci gli infermieri impegnati dalle 8 alle 18, ma già alle 7 arrivano le prime chiamate. Si passa da situazioni di emergenza a chiamate che, dopo il consulto, non necessitano di nessun intervento. In un mese sono quasi 9mila le persone servite con un tempo medio d'attesa di 6 minuti.

Per l'ospedale di Stato è un periodo di rinnovo de personale, in particolare venerdì sono stati pubblicati due bandi per il reparto di ortopedia. “L’emissione – si legge sul sito dell'ISS - oltre a potenziare il servizio, è anche conseguente alla richiesta di dimissioni di alcuni professionisti, che oltre che all’ISS svolgono anche attività libero-professionale”. Qualche giorno fa dall'opposizione dure critiche alle politiche sanitarie dopo le dimissioni degli ortopedici: “Il reparto era il fiore all'occhiello dell'ospedale, ora il servizio è potenzialmente a rischio”.

Il primario e tre specialisti hanno scelto di lasciare l'incarico. I professionisti restano in servizio fino a nuove nomine. La presentazione domande si chiude il 6 luglio. La settimana scorsa si è chiuso il bando per il primario del pronto soccorso, imminente la designazione. In programma altri bandi per il direttore del Dipartimento socio-sanitario ed il primario di Cardiologia. Dopo le modifiche all'atto organizzativo, sarà nominato il primario di Oncologia.

