COT: oltre 1500 gli assistiti richiamati nel primo mese di attività

Primo mese di attività della Centrale Operativa Territoriale. Gestiti i bisogni di oltre 9mila sammarinesi. Superano inoltre quota 1.500, gli assistiti richiamati dalle infermiere della COT in base all’assistenza richiesta. Si tratta di numeri significativi che evidenziano - sottolinea l'Iss - un elevato ricorso ai Centri per la Salute da parte della cittadinanza sammarinese. Tempo medio di attesa poi intorno ai 6 minuti, con notevoli variazioni a seconda dei giorni della settimana e delle differenti fasce orarie. l lunedì risulta quello con il più alto numero di accessi, con punte, il 30 maggio e il 6 giugno, rispettivamente di 571 e 597 assistiti. 4 minuti la durata media delle conversazioni. Soddisfazione dell'Istituto per la significativa riduzione dei tempi di attesa, "e che gli assistiti - commenta il Direttore Sanitario, Sergio Rabini - ora riescono a trovare, nella maggior parte dei casi con tempestività, risposte alle loro esigenze". Diversi i messaggi di apprezzamento ricevuti, Rabini ringrazia pertanto il personale che sta gestendo il servizio, ricordando che si tratta di una attività ancora in sperimentazione.