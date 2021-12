COVID-19 Covid, 117 positivi in un giorno: nuovo record negativo Salgono a 579 i casi attivi in Repubblica. L'Italia si prepara a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo

In territorio salgono a 579 i positivi attivi, nelle ultime 24 ore sono stati 117 i nuovi casi di contagio ed è il nuovo record da inizio pandemia. Aumenta di una unità anche il totale dei ricoverati, ora a 15, ne restano comunque 3 in terapia intensiva. 68 le guarigioni. In Italia scatta domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola, già pronta una circolare con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il Green Pass. Sempre domani via alle somministrazioni dei bambini, già migliaia le prenotazioni, in Veneto oltre 5.600, in Emilia Romagna 7.600 (di cui 1.188 nel territorio della Ausl Romagna). Attesa per oggi una nuova riunione del Consiglio dei ministri che certamente prorogherà fino al 31 marzo lo stato di emergenza. Uno stato che, tra le altre cose, consente di mantenere pienamente operativa la macchina messa in piedi per la campagna vaccinale, e che ieri ha consentito mezzo milione di somministrazioni; nelle ultime settimane, ha detto il ministro Speranza, ci sono state anche 450mila prime dosi. La terza dose, ha aggiunto, è ancor più importante per fronteggiare la variante Omicron. L'Oms usa toni allarmistici, per dire che “c'è uno tsunami di contagi nel mondo, sia per la variante Delta, sia per Omicron. Non aspettate ad agire – è stato l'avvertimento della responsabile tecnica per la pandemia Maria van Kerkhove – prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni”. Il presidente della Campania De Luca ha già annunciato che vieterà le feste di piazza a Capodanno. Nel Regno Unito è arrivata la prima vittima di Omicron, mentre gli Stati Uniti, che hanno superato i 50 milioni di casi Covid, ora hanno inserito anche l'Italia tra i Paesi sconsigliati per i viaggi.

