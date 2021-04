Covid: 12 casi e ben 57 guariti, diminuiscono i ricoveri ma numeri ancora alti

Da giorni il tasso di positività è al di sotto della soglia di attenzione del 10%. E nell'ultima giornata i guariti superano di molto i nuovi casi. Sono 12 i contagi rilevati su 212 tamponi con un rapporto tra positivi e test al 5,66%. Ben 57 i guariti in una sola giornata. Ma resta alto, seppure in diminuzione, il totale dei ricoveri: 37 le persone seguite in ospedale, 3 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. 29 si trovano nelle aree di isolamento e 8 in rianimazione che passa dall'83% di saturazione all'attuale 67% (-2 i ricoveri in questo reparto).

Il totale degli attualmente positivi scende a 394. 357 persone sono in isolamento a casa. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia è fermo a 85. Non si registrano nuove positività al Casale la Fiorina: per i due ospiti contagiati sono state scelte le cure all'ospedale, anche se sono asintomatici.

Intanto, dopo le recenti consegne del vaccino Sputnik, si è pronti per una nuova accelerata nelle somministrazioni. Da lunedì si apre alle prenotazioni per tutte le fasce di popolazione a partire dai 18 anni. 16.406 le dosi inoculate finora, 711 solo ieri. 7.220 soggetti hanno ricevuto la seconda dose. Si punta poi alla vaccinazione dei dipendenti delle imprese con un alto numero di lavoratori: iniziativa destinata agli assistiti Iss, quindi non ai frontalieri.