COVID-19 Covid, 187 i nuovi positivi. Un ricovero in meno in ospedale In Italia continua a diminuire il tasso di positività, il sottosegretario alla salute Sileri: “Verso progressiva rimozione delle restrizioni”

Covid, 187 i nuovi positivi. Un ricovero in meno in ospedale.

Sono 187 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore per un totale di casi attivi pari a 1532; 14 i ricoverati, uno in meno di ieri, restano 2 persone in terapia intensiva. 111 i guariti.

Il Covid Team chiarisce intanto la gestione delle positività al virus in ambito scolastico, dividendo i casi per alunni con più o meno di 14 anni, insegnanti e personale non docente. Per Nido e Scuola dell'infanzia, la classe sarà chiusa con 3 casi di positività tra gli alunni. I bambini guariti entro 120 giorni potranno recarsi a scuola senza restrizioni. Per le scuole elementari, medie, superiori e Cfp, la chiusura con più di 3 casi tra gli alunni della stessa classe sarà invece valutata dai sanitari, comunicando poi il provvedimento ai dirigenti e quindi alle famiglie.

Se un alunno viene posto in quarantena per il contatto con un positivo, un solo genitore – viene precisato - potrà avvalersi dell'astensione al lavoro. Si dovrà scaricare un apposito modulo sul sito dell'Iss, compilarlo e inviarlo a quarantenaminore@iss.sm. Al genitore verrà riconosciuta l'indennità economica per inabilità temporanea a svolgere attività lavorativa.

In Italia sono 133.142 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, 427 i decessi (1.246.987 i tamponi). Continua a scendere il tasso di positività, oggi è al 10,1%, sono invece 1.549 le terapie intensive, 35 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Entrano in vigore le mini proroghe contenute nell'ordinanza del Ministro Roberto Speranza: restano chiuse le discoteche e utilizzo delle mascherine anche all'aperto fino al 10 febbraio.

Scatta inoltre l'obbligo vaccinale per gli over 50 con sanzione una tantum da 100 euro per chi non si è sottoposto almeno alla prima dose di vaccino. Il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri è fiducioso guardando ai prossimi mesi: “Stiamo valutando stop alle limitazioni per i positivi asintomatici. Siamo in una fase di transizione tra pandemia e endemia che porterà alla progressiva rimozione delle restrizioni”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: