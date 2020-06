Covid-19: 15 guariti nelle ultime 24 ore a San Marino, nessun nuovo caso

Ancora una giornata dall'andamento incoraggiante in merito alla diffusione del Covid in territorio. E sono i numeri a dirlo: zero nuovi contagi, a fronte di 58 tamponi refertati. Fermi a 42 i decessi e sono 15 le nuove guarigioni. Si portano così vicino a quota 600 – sono 590 – i pazienti che hanno definitivamente superato la malattia. Tornando invece ai pazienti ancora positivi, in totale sono 62, di cui 1 ricoverato all'Ospedale di San Marino nei locali strutturati per l'isolamento, nel reparto di Medicina, 61 quelli in isolamento al proprio domicilio. 122 le quarantene ancora attive (di cui 4 sanitari e 1 appartenente alle forze dell'ordine). 2016 le quarantene terminate. Ancora, sui dati relativi ai tamponi: dicevamo ieri 58 quelli eseguiti, su un totale dall'inizio dell'epidemia di 5413. 14188, invece, i test sierologici effettuati dal laboratorio analisi dell'Ospedale. Il gruppo per l'emergenza sanitaria ricorda poi che rispetto al programma di screening sierologico sui lavoratori avviato già lo scorso 4 maggio, sono risultati 16 lavoratori frontalieri positivi al Sars Cov2, il cui nominativo è stato comunicato alle rispettive Ausl di residenza.



