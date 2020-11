Covid 19: 21 nuovi contagi in repubblica, un nuovo ricovero

21 nuovi contagi in Repubblica alla mezzanotte di ieri, a fronte di 245 tamponi effettuati, che fanno salire a 239 i positivi attivi in Repubblica. 15 i ricoverati totale: 5 si trovano nel reparto Covid (uno in più rispetto a ieri) e 10 in Terapia Intensiva. Gli altri 224 seguiti al domicilio. La saturazione della Terapia Intensiva, elemento più critico al momento, è all'83%. I posti sono 12 ma ricordiamo che la struttura, in modo flessibile, può arrivare a 16 o 17, fino ad un massimo di 20, senza poter andare oltre. Di qui l'invito dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di seguire le misure fondamentali per contrarne la diffusione: uso corretto delle mascherine, distanziamento e sanificazione. 10 i nuovi guariti. Il rapporto nuovi positivi/tamponi è dell'8,57%. Le persone in quarantena domiciliare sono 242, tra cui un operatore delle forze dell'ordine. Al 25 novembre sono stati eseguiti 16.307 tamponi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: