PANDEMIA Covid 19: 77 guariti e 33 nuovi contagi in 24 ore Scende a 245 (ieri erano 290) il numero degli attualmente positivi

77 guariti e 33 nuovi contagi, su 376 tamponi eseguiti. Scende a 245 il numero delle persone attualmente positive al Covid, in Repubblica. Ieri erano 290. Sale invece di due unità, a quota 23, il numero dei ricoverati in Ospedale. 18 si trovano nel reparto Covid e 9 di questi provengono dal Casale La Fiorina. 5 i pazienti Covid in terapia intensiva, mentre altri due pazienti non covid sono ricoverati nelle camere risveglio del blocco operatorio.

222 gli asintomatici, o paucisintomatici, in isolamento domiciliare. Fermo a 52 il bilancio dei decessi, compreso quello di ieri che è stato inserito oggi nel bollettino quotidiano: una signora di 92 anni – e non 94 come precedentemente comunicato – che si trovava nella zona Covid del Casale La Fiorina

