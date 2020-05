Covid 19 a San Marino: 15 guariti, 2 positivi su 79 tamponi

L'epidemia ha registrato ieri, 2 nuovi casi positivi, su 79 tamponi refertati, ma si registrano ben 15 guariti. Questo il dato del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, che da 3 settimane non registra decessi, rimasti a 41. Tra le persone positive, 3 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui: 1 in Terapia Intensiva e Semintensiva; 2 nella degenza di Isolamento

I casi COVID-19 complessivi dall'inizio della infezione ad oggi sono 658, di questi in osservazione sanitaria sono 382; i guariti 235.

Sono invece 379 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. 480 le quarantene domiciliari attive sui contatti stretti (425 laici, 41 sanitari, 14 Forze dell’Ordine). Dall’inizio dell’epidemia sono stati 8.206 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato.

Dall'avvio dello screening sierologico sui lavoratori, che prestano servizio nelle aziende sammarinesi, sono stati individuati 13 lavoratori frontalieri positivi al virus SARS CoV-2, il cui nominativo è stato prontamente comunicato alla rispettiva Ausl di residenza.



