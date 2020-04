CORONAVIRUS Covid-19 a San Marino: il Gruppo per le emergenze aggiornerà con un comunicato stampa

Covid-19 a San Marino: il Gruppo per le emergenze aggiornerà con un comunicato stampa.

Numerose le telefonate giunte in mattinata nella redazione di San Marino Rtv per chiedere informazioni riguardo agli aggiornamenti Covid-19. Come sottolineato dalla dottoressa Stefanelli, responsabile Comunicazione-Urp, le consuete conferenze stampa torneranno domani alle 12.30. Per la giornata di oggi verrà diffuso un comunicato stampa con gli aggiornamenti sulle ultime 48 ore.

I più letti della settimana: