AGGIORNAMENTO Covid 19 a San Marino: le quarantene scendono a 17, due in meno In Emilia Romagna 94 nuovi casi e un decesso, a Rimini. In Italia 1.370 infezioni (+262), 10 i decessi (-2)

È atteso per domani un aggiornamento ufficiale sul Covid 19 a San Marino ma rispetto a sabato scorso i soggetti in quarantena sul Titano sono scesi di due unità a quota 17. Restano 14 i casi di positività. Uno di essi è ricoverato in isolamento in Ospedale e le sue condizioni sono stabili. Fonti Iss confermano intanto che le autorità sammarinesi stanno trattando l'approvvigionamento del vaccino in dosi pari al 75% della popolazione, così come previsto dalle migliori pratiche e dagli standard internazionali.

In Emilia-Romagna record di tamponi in un giorno: sui 12.486 eseguiti, 94 i nuovi contagi accertati- di cui la metà asintomatici - a fronte di 54 guarigioni. C'è stato anche un decesso: un uomo di 102 anni a Rimini, dove i nuovi positivi, rilevati nelle 24 ore, sono 4 di cui solo uno sintomatico. In Emilia-Romagna 16 i pazienti Covid in terapia intensiva – 2 in meno di ieri – mentre i ricoverati negli altri reparti sono aumentati di 11 unità a quota 130. A livello nazionale italiano 1.370 i nuovi contagiati, 262 in più di ieri, ma il numero dei tamponi – 92.403 – è stato quasi il doppio. 10 i decessi, due in meno. Nelle ultime 24 ore si registra un solo paziente in più in terapia intensiva per il Covid rispetto al giorno precedente : ora sono 143 in Italia. Aumento più consistente - + 41 - per i ricoverati con sintomi che sono complessivamente 1.760. Lombardia e Campania le regioni con il maggior numero di nuove infezioni rilevate.



