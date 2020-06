Covid-19: a San Marino sono rimasti solo tre pazienti positivi

Si registrano sei nuovi guariti da Covid-19 a San Marino, portando a solo tre il totale dei pazienti seguiti in isolamento. A fronte di 18 tamponi , comunica il gruppo emergenze sanitarie, non si registra nessun nuovo caso e nessun decesso. All'Ospedale di Stato rimangono zero ricoverati per la pandemia al momento. 43 le quarantene attive, di cui una relativa ai sanitari e una alle forze dell'ordine.

698 i pazienti seguiti dall'inizio della pandemia, di cui 653 guariti e 42 deceduti. 2.104 le quarantene terminate, 5.649 i test sierologici effettuati fino ad oggi.