Covid-19 a San Marino: un nuovo decesso; tre i positivi su 22 tamponi

Si registra un nuovo decesso nelle ultime 24 ore a San Marino. È morta una donna di 84 anni. I decessi totali, dall'inizio del contagio, sono così 41. Mentre rimangono stabili (64) i guariti. Lo si apprende dal comunicato stampa del Gruppo coordinamento emergenze sanitarie. Tre i positivi riscontrati nei 22 tamponi refertati nella giornata di ieri. Nella nota si ricorda come i nuovi casi derivino dall’indagine specifica, mediante test sierologico e test molecolare effettuati presso il laboratorio Analisi dell’Ospedale di San Marino, finalizzata a ricercare il virus Sars Cov 2 nella rete dei contatti stretti delle persone già COVID-19 positive, anche su individui asintomatici. I pazienti ricoverati in ospedale sono 15, di cui quattro in Rianimazione e 11 nelle degenze di isolamento. 418 le persone positive seguite a domicilio. 667 le quarantene sui contatti stretti (55 sanitari, 15 Forze dell’Ordine). Il Gruppo per l’Emergenza e l’Iss, anche a nome del Congresso di Stato, esprimono sentimenti di autentico cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici della concittadina venuta a mancare nella giornata di ieri.