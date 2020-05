Covid-19 a San Marino: un solo nuovo caso positivo, 8 guariti

Covid-19 a San Marino: un solo nuovo caso positivo, 8 guariti.

A San Marino si registrano 8 guariti per il Covid-19 e un solo nuovo caso positivo a fronte di 98 tamponi refertati nella giornata di ieri. I guariti salgono a 211. Non si contano invece decessi per il 23° giorno consecutivo. 3 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui uno in Terapia Intensiva e Semintensiva e 2 nelle degenze di isolamento. Sono 400 invece le persone in isolamento domestico. 508 le quarantene ancora attive. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 7.553 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato.



