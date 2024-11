ISS COVID-19: al via la vaccinazione. Numeri già buoni per l'antinfluenzale Prenotazioni al CUP

“Prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di COVID-19 in vista dei mesi invernali, periodo in cui i contagi legati al virus possono aumentare sensibilmente”: questo l'obiettivo della campagna di immunizzazione promossa dall'Iss e ripresa da oggi al Punto Vaccini dell’Ospedale di Stato. I sieri di ultima generazione sono stati consegnati nei giorni scorsi grazie – spiega l'Istituto - all’ottima collaborazione con il Ministero italiano della Salute. Per vaccinarsi è necessaria la prenotazione tramite CUP, telefonando al numero 0549-994889.

"È stato il primo giorno, - commenta Pierluigi Arcangeli, Direttore UOC Cure Primarie e Direttore del Dipartimento Socio Sanitario Iss -avremo un'altra giornata già programmata, c'è stata una buona, ottima affluenza e questo vuol dire che la sensibilità della popolazione al problema è rimasta alta e questo è giusto perché noi dobbiamo proteggere i fragili".

Contestualmente può essere eseguita anche la somministrazione contro l'influenza stagionale, la variante australiana che si è già fatta sentire in Italia, impegnativa quest'anno soprattutto dal punto di vista respiratorio. Ma l'avvio anticipato della campagna sul Titano – assicura l'Iss - ha consentito a larga parte dei vulnerabili una prima protezione del picco invernale. I dati sono buoni.

"Abbiamo già vaccinato oltre 3.000 sanmarinesi, - conferma Arcangeli - una situazione ancora sotto controllo, i casi sono ancora pochi, siamo arrivati a fine novembre e la situazione è sotto controllo per due motivi fondamentali. Primo, la sensibilità dimostrata dalla popolazione, dalle famiglie, dai fragili nel sottoporsi a vaccinazione preventiva. L'aver messo in sicurezza le nostre strutture residenziali, casa di riposo, colore del grano in tempi veramente precoci, abbiamo cominciato le nostre campagne vaccinali addirittura prima dell'Italia, quindi ci siamo portati avanti coi lavori e questo ci consente di guardare con una certa serenità al futuro prossimo. Abbiamo in programma altre sedute la prossima settimana e contiamo di raggiungere un grado di copertura veramente importante per la popolazione sanmarinese".



Nel video l'intervista a Pierluigi Arcangeli, Direttore del Dipartimento Socio Sanitario Iss.

