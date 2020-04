BIOSCIENCE INSTITUTE Covid-19: avanza lo studio di terapie a base di cellule staminali Il loro impegno sembra essere molto efficace nei pazienti gravi. Oltre 200 casi trattati a Wuhan. Giuseppe Mucci del Bioscience Institute di San Marino: "Lavoriamo a un protocollo per un trattamento"

Le terapie a base di cellule staminali si stanno facendo largo tra le possibili strategie per contrastare il Covid – 19. Già oltre 200 casi sono stati trattati a Wuhan e negli Stati Uniti è stata aperta la strato al loro uso compassionevole nei pazienti particolarmente critici. «Stiamo lavorando a un protocollo per un trattamento a base di cellule staminali mesenchimali isolate ed espanse" ci spiega Giuseppe Mucci, CEO del Bioscience Institute di San Marino

L’efficacia del trattamento con cellule staminali dipende dalla loro capacità di modulare l’attività del sistema immunitario. In particolare, come emerso dallo studio pubblicato su Aging and Disease, le cellule staminali mesenchimali aiuterebbero a contrastare la cosiddetta tempesta di citochine, ossia l’attivazione incontrollata della risposta immunitaria che porta all'aumento di mediatori dell’infiammazione (le citochine).

