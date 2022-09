AGGIORNAMENTO COVID Covid-19: calano ancora i casi a San Marino

Calano ancora i positivi attivi al Covid-19 in territorio sammarinese alla luce di 11 casi e 14 guarigioni riscontrate nelle ultime 24 ore. 92 i casi totali in territorio sammarinese, tutti seguiti a domicilio. Nessun paziente è in ospedale.

