Covid 19: contagi in crescita in Emilia-Romagna e a livello nazionale italiano

12 nuovi casi a Rimini. Otto sono stati individuati a seguito di sintomi, 2 per tampone eseguito in vista di ricovero, 1 per rientro dal Senegal e 1 per test volontario. Sono tutti in isolamento domiciliare. In Emilia-Romagna su oltre 10 mila tamponi, 152 i nuovi positivi: ieri erano stati 110. 31 i rientri dall'estero, 18 dalle altre regioni. L'età media è di 42 anni. Diminuiscono i ricoveri – sono in totale 140, 3 in meno di ieri – aumentano di un'unità a quota 18 le terapie intensive. Oltre la metà dei nuovi contagi -80 su 152 – sono asintomatici.

Continuano a salire i numeri anche a livello nazionale italiano :1.616 i nuovi casi, mentre ieri erano 1.597. 10 i decessi, stabili, mentre salgono a 175 – 11 in più – i ricoveri in terapia intensiva e i ricoveri Covid negli altri reparti ospedalieri: siamo a quota 1.849, più 13. Per l'Istituto superiore di sanità "Anche in questa settimana si rileva una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti spesso associati ad attività ricreative". 2280 i focolai attivi di cui 691 nuovi.