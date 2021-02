Covid-19: due nuovi ricoveri, terapia intensiva stabile "No comment" della Segreteria alla Sanità alle notizie di un possibile arrivo del vaccino russo

Tornano ad aumentare i nuovi contagi in territorio: sono 34 i casi rilevati, su 367 tamponi. Il tasso di positività sale così al 9,26%, rimanendo comunque al di sotto della soglia critica del 10%. In parallelo 22 persone sono guarite. Ma cresce la pressione sull'ospedale, perché i ricoveri aumentano di 2 unità, passando da 19 a 21. 14 persone sono seguite nel reparto dedicato e 7 si trovano in terapia intensiva. La rianimazione è stabile, a livello numerico: l'occupazione è infatti ferma al 58%. A livello generale, 247 sono i soggetti attualmente positivi a San Marino, con un'età media di 44 anni. Di questi, 226 sono in isolamento a casa.

Nel frattempo, sul fronte vaccini, dalla Segreteria di Stato alla Sanità un "no comment" alle notizie, apparse sui media, relative a un possibile arrivo del siero russo Sputnik sul Titano. "Non sono informazioni divulgate dal Governo", sottolinea il segretario Roberto Ciavatta che aggiunge: "L'iter che seguiamo è quello con l'Italia".

