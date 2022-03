SAN MARINO Covid-19: ipotesi corridoi vaccinali per i profughi ucraini In Italia obbligo vaccinale per over 50 fino al 15 giugno. In arrivo anche un decreto con una road map sulle ultime riaperture, spiega il sottosegretario alla salute Andrea Costa

Tornano a crescere i positivi attivi a San Marino, con 47 nuove positività e 21 guarigioni il totale dei casi sale a 247. Resta stabile però la situazione in ospedale: un solo ricovero nella struttura e la terapia intensiva rimane vuota.

Ieri si è riunita la commissione vaccini per parlare dell'andamento del virus in Repubblica alla luce della ripresa dei contagi. Tra i temi si è discusso anche dei profughi in arrivo dall'Ucraina: si ragiona su corridoi vaccinali non solo riguardo il covid. L'ordine degli psicologi sammarinesi per dare un aiuto concreto alla comunità Ucraina mette a disposizione, in maniera gratuita, incontri per fornire sostegno psicologico e momenti di svago o gioco per i più piccoli.

Intanto in Italia è in arrivo una road map delle riaperture. L'obbligo vaccinale per gli over 50 resterà fino al 15 giugno prossimo, comprensivo della sanzione di 100 euro per chi non si è vaccinato. Sono in corso valutazione, spiega il sottosegretario alla Salute Andrea Costa sull'opportunità di anticipare la possibilità, sempre per gli over 50, di andare a lavoro con il green pass base, facendo quindi il tampone rapidi ogni due giorni. Fin dal primo aprile ci saranno situazioni dove il Green pass non sarà più necessario: ad esempio gli spazi all’aperto, nei bar e nei ristoranti, aggiunge Costa, per arrivare ad un'estate senza più restrizioni. Sono 48.483 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 433.961 tamponi. Il tasso di positività è stabile all'11,17% e sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

