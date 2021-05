ISS Covid-19: Iss spiega le modalità di ritiro del certificato vaccinale e del certificato di guarigione

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che il certificato di avvenuta vaccinazione anti-Covid - per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale - può essere richiesto al momento della somministrazione della seconda dose oppure successivamente, rivolgendosi al proprio medico curante. Per il certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19, ci si può rivolgere invece al personale medico del Covid Territoriale, inviando una e-mail a covidteam@iss.sm, oppure telefonando allo 0549 994558 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

