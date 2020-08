AGGIORNAMENTO Covid-19: nove quarantene attive a San Marino

Resta alta l'attenzione al Covid-19 in territorio sammarinese, con l'ISS impegnato quotidianamente per mantenere l'attività di monitoraggio. L'istituto riferisce che non risultano casi di positività al coronavirus ad oggi, ma sono state attivate 9 quarantene, come misure precauzionali, sui contatti avvenuti prevalentemente con i focolai nelle Marche.



