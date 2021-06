AGGIORNAMENTO Covid-19: numeri invariati sul Titano, 775 le dosi somministrate ai turisti

Numeri invariati sul fronte Covid a San Marino. Rimane una persona positiva in territorio, tuttora ricoverata in Ospedale per motivi non legate all'infezione.

Alla mezzanotte di ieri, il totale delle vaccinazioni effettuate è di 44.386 di cui 22.091 persone vaccinate con la prima dose e 22.295 con la seconda dose o con la dose unica. 775 le dosi somministrate ai turisti.

