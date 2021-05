AGGIORNAMENTO Covid-19: nuova guarigione sul Titano, ora i positivi sono tre

Continua a scendere il totale dei positivi in territorio. Nell'ultima giornata di riferimento una nuova guarigione dal Covid porta a 3 il numero di persone attualmente contagiate in Repubblica. Prosegue, dunque, il trend incoraggiante che va in parallelo alla mancanza di nuovi casi. Zero, infatti, i contagi rilevati nell'ultima giornata di riferimento, come emerge dal bollettino Iss. E nessuno è ricoverato in ospedale: questo fa sì che la struttura sanitaria resti “Covid-free”. I tre pazienti ancora positivi sono infatti in isolamento a casa. Nessuno è deceduto nelle ultime ore: fermo a 90 persone il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Sul fronte vaccinazioni, 42.067 le somministrazioni in base all'ultimo aggiornamento di cui 19.790 seconde dosi e 887 dosi uniche.

