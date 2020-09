Covid-19: nuovo contagiato a San Marino; è un anziano ricoverato ieri per un “quadro di polmonite”

E' il primo nuovo caso di positività al coronavirus, in Repubblica, dall'ultimo aggiornamento del 31 agosto. Un anziano è stato ricoverato ieri nelle stanze di isolamento dell'Ospedale di Stato, per un quadro di polmonite. Condizioni comunque non così severe da richiedere un trasferimento in terapia intensiva. Al momento sono 14 i positivi attivi, sul Titano. Vi è anche un altro paziente, con sintomi; ma il suo caso evidentemente non desta preoccupazioni, essendo seguito a domicilio dal proprio medico curante. Tutti gli altri sono invece asintomatici. 19 le quarantene attive.

La Direzione Sanitaria, dal canto suo, rinnova l'invito ai cittadini – qualora presentino febbre o sintomi respiratori – a non recarsi in Pronto Soccorso; è necessario piuttosto contattare il proprio medico di riferimento, o la guardia medica. Dando uno sguardo al Circondario si registrano 6 contagi – nelle ultime 24 ore – nel Riminese. 4 gli asintomatici; 2 dei quali rientravano dall'Albania. Ma si contano anche 2 guarigioni. 134, invece, le nuove positività in Regione, dove si è verificato un decesso a Reggio Emilia. Oltre 10.000 i tamponi effettuati.