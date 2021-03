Covid-19: nuovo decesso in Repubblica. Crescono i casi attivi Il livello di saturazione della Terapia Intensiva scende all'83%. In calo anche i ricoveri in area medica. Nel frattempo prosegue a pieno regime la campagna vaccinale

Probabilmente occorrerà attendere ancora; ma non sembrano esservi dubbi sul fatto che la campagna di immunizzazione in corso – visti i ritmi accelerati – possa produrre effetti benefici significativi nel medio periodo. Al momento, tuttavia, la situazione è quantomai allarmante; come dimostra l'ennesimo lutto: il 79esimo, dall'inizio della pandemia. A perdere la vita un sammarinese di 90 anni; a familiari, parenti ed amici il cordoglio e la vicinanza dell'Istituto Sicurezza Sociale, a nome di tutti gli operatori e della Segreteria di Stato. Proprio l'ISS ricorda intanto a tutta la cittadinanza l'importanza di un corretto “contact tracing”; anche perché i “casi attivi” continuano a salire. 463 le persone attualmente positive al virus in Repubblica; 431 delle quali seguite presso il proprio domicilio.

[Banner_Google_ADS]



Ieri, del resto, si sono registrati 36 nuovi casi, a fronte di 28 guarigioni. Poco più di 300 i tamponi effettuati; per un “tasso di positività” che resta sopra la soglia di allerta, all'11,37%. E poi il fronte delle ospedalizzazioni, che scendono complessivamente di 5 unità, attestandosi a quota 32. In terapia intensiva la situazione resta critica; ma il numero dei pazienti positivi al covid passa da 11 a 10, con un livello di saturazione all'83%. Più consistente, invece, la contrazione dei ricoveri in area medica, dove attualmente i pazienti sono 22. Nel frattempo – come si diceva - proseguono a pieno regime le vaccinazioni. Ieri le somministrazioni hanno riguardato 578 persone; e in 29 casi si è trattato della seconda dose. Iniziato, dunque, lo step successivo della campagna, con il personale ISS già vaccinato durante il V-Day del 25 febbraio. Il totale delle dosi inoculate, alla mezzanotte di ieri, era di 7.328.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: