Covid-19: pubblicato il piano vaccinale per la Repubblica di San Marino

Covid-19: pubblicato il piano vaccinale per la Repubblica di San Marino.

Pubblicato il piano vaccinale per la Repubblica di San Marino, approvato dalla Commissione Vaccini, in cui vengono indicate le categorie prioritarie che avranno diritto alle dosi, i tempi previsti, le modalità di prenotazione e di somministrazione. A pieno regime si prevede che verranno effettuate in territorio circa 250/300 vaccinazioni al giorno, che si prevede di concludere entro il 30 settembre 2021. Avverranno presso gli ambulatori del Centro Azzurro tramite prenotazione telefonica ad un numero dedicato. Previsto l'arrivo di 50.000 dosi in territorio sammarinese. Nel documento anche la relazione del Comitato di Biotetica sulla vaccinazione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Ad avere le prime dosi, in "Priorità 1", saranno operatori ISS, operatori di strutture private, disabili, ospiti e dipendenti della RSA Casale La Fiorina, della struttura per disabili Colore del Grano e di tutte le altre strutture dedicate alle persone più fragili e operatori sanitari con diagnosi di guarigione da Covid 19. In seguito, in "Priorità 2" le dosi spetteranno ad anziani con più di 75 anni, persone tra i 60 e i 75 anni, personale scolastico e Forze di Polizia. Per ultimi, in "Priorità 3" tutta la rimanente popolazione adulta (con più di 16/18 anni) non vaccinata nelle prime fasi, la popolazione con diagnosi di guarigione da COVID 19 e la popolazione under 16/18 se sarà disponibile vaccino idoneo.

La vaccinazione sarà facoltativa. "Tuttavia - si legge -a tutela dei soggetti più deboli o che per qualsiasi ragione siano impossibilitati a sottoporsi alla vaccinazione, è necessario, come indicato dagli organismi internazionali, che il 70% circa della popolazione si sottoponga a vaccinazione. Fin da subito verranno prese decisioni, in coordinamento con la vicina Italia, nel caso in cui sia richiesta apposita certificazione di avvenuta vaccinazione".





Leggi il documento

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





File allegati Il piano vaccinale

I più letti della settimana: