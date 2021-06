I DATI DEL CONTAGIO Covid-19, resta un solo caso positivo a San Marino La Repubblica Ceca inserisce il Titano nella sua lista verde. L'Emilia Romagna si aspetta di entrare in zona bianca da lunedì

Rimane un solo positivo a San Marino, seguito a domicilio. Sono 43.320 le vaccinazioni effettuate finora, di cui 21.628 con la prima dose e 21.692 con la seconda dose o dose unica. Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% maschi. 387 i turisti vaccinati. Dal 7 giugno la Repubblica Ceca consente l'ingresso senza restrizioni a San Marino e Giappone, mentre inserisce altri Stati, come la Germania, in lista arancione.

Secondo un rapporto Istat assieme a Istituto superiore di Sanità, nel 2020 la mortalità in Italia è stata la più alta mai registrata dal dopoguerra in poi. Nell'anno della pandemia oltre centomila decessi in più rispetto alla media degli anni 2015-2019. Il giorno più nero il 28 marzo 2020, con 928 vittime; nella seconda ondata è stato il 19 novembre, con 805. Il rapporto evidenzia poi che il rischio di decesso per Covid si riduce del 95% dalla settima settimana dopo la prima dose di vaccino. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità però, la copertura vaccinale è lungi dall'essere sufficiente per proteggere da una rinascita, ed anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie mette in guardia sugli eventi di massa, come gli Europei di calcio, che potrebbero innescare nuovi contagi.

E mentre in Italia superate 40 milioni di dosi somministrate, l'incremento odierno è poco più di 2.000 (2.079, su 205.335 tamponi eseguiti), col tasso di positività stabile da ieri all'1%. Indicatori ospedalieri ancora in calo, mentre sono 88 le vittime (126.855 totali). L'Emilia Romagna, assieme ad altre Regioni, si aspetta di entrare in zona bianca da lunedì, l'assessore alla Salute Donini ne è sicuro ma, aggiunge, “Non abbiamo finito di contrastare la pandemia; i dati sono in netto miglioramento, ma dobbiamo godere di queste libertà con senso di responsabilità che tenga conto che la pandemia c'è ancora”. L'incidenza dei nuovi positivi (145) rispetto ai tamponi eseguiti (19.497) è dello 0,7%. 4 le vittime, nessuna a Rimini, che conta 10 casi in più (6 sintomatici).

