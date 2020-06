AGGIORNAMENTO Covid-19 San Marino: 17 guariti e un nuovo caso positivo in tre giorni

Covid-19 San Marino: 17 guariti e un nuovo caso positivo in tre giorni.

Negli ultimi tre giorni solo un nuovo caso di positività al Covid-19 in territorio sammarinese. Lo comunica il gruppo coordinamento emergenza, alla luce di 50 tamponi refertati dal 19 al 21 giugno. 17 i nuovi guariti, che portano il totale dei casi seguiti in territorio a 28. Solo un paziente rimane ricoverato nelle degenze dedicate dell'Ospedale, mentre 27 vengono seguiti in isolamento al loro domicilio. 78 le quarantene attive, di cui 2 relative ai sanitari e una alle forze dell'ordine. 15.472 i test sierologici effettuati ad oggi in territorio.



