Covid-19 San Marino: nelle ultime 24 ore tredici guariti, nessun nuovo caso.

Il Gruppo coordinamento emergenze sanitarie aggiorna sul contagio da Covid-19 a San Marino. A fronte di 84 tamponi non si registra nessun caso nelle ultime 24 ore, mentre si rilevano 13 nuovi guariti. I casi totali seguiti in Repubblica scendono così a 272, mentre i guariti salgono a 357. Non si rilevano nuovi decessi, il numero totale rimane fermo a 42.

4 i pazienti ricoverati all'Ospedale di San Marino, di cui uno in Terapia Intensiva e Semintensiva e 3 nella degenza di Isolamento. 345 le quarantene domiciliari attive, di cui 30 relative ai sanitari e 8 alle Forze dell’Ordine. 671 i pazienti Covid seguiti dall'inizio della pandemia, 10.348 i test sierologici effettuati.

